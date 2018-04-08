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Sokak hayvanlarına mama desteği

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Sokak hayvanlarına mama desteği
SİİRT Belediyesi, sokak hayvanlarına yardım ve hayvan dostlarına destek olmak amacıyla kedi-köpek maması dağıtıyor. Sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, park ve sokaklarda bulunan beslenme odaklarına dağıtılan mamalar, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri eşliğinde gerçekleştirildi. Belediyesi'nin katkısı yanında, gönüllülerde hayvan dostlarına mama yardımı dağıtımında destek verdi.

24 SAAT HİZMETTEYİZ
Vatandaşların sokak hayvanlarına hassasiyetle yaklaşmalarının önemine dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Aydın Yolbaş, Siirt Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü teknik ekiplerinin 7 gün 24 saat hayvanların ve hayvan dostlarının hizmetinde olduğunu kaydetti.
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Sokak hayvanlarına mama desteği
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