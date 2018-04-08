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Sokakları kilit parke ile kaplandı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Sokakları kilit parke ile kaplandı
ŞİRVAN Belediyesi yıllardır ilçenin devam eden sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. İlçe genelinde birçok mahallede yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Şirvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Merkez mezarlık yolunu ise kilit parke ile kapladı. Parke çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necat Cellek, "İlçemizde bulunan 5 mahalleyi asfaltla buluşturduk. Bunun yanı sıra Merkez mezarlık yolunu 4 bin metrekare parke döşemesi yaparak vatandaşlarımızın geliş ve gidişlerini rahatlatmış olduk. Amacımız ilçemiz genelinde bulunan bütün vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamalarını sürdürmektir" dedi.
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Sokakları kilit parke ile kaplandı
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