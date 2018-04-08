Sosyal yardım kartı dağıtımı sürüyor

RAMAZAN
ayında muhtaç aileler başlayan ve halen devam eden Siirt
Belediyesince dağıtılan 'Sosyal Yardım' elektronik alışveriş kartlarının dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaştırılması hedeflenen elektronik alışveriş kartlarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim ediyor. Aileler kendilerine verilen kartı, anlaşmalı marketlerdeki sisteme okuttukları takdirde, ne zaman yardım alabileceklerini, kalan bakiyelerini, ne kadar giyim ne kadar gıda alışverişi yapabileceklerini öğrenebiliyor. Yardım kartını alan yardıma muhtaç aileler, sadece gıda yardımı ile sınırlı kalmayıp; giyim, temizlik ürünleri konusundaki ihtiyaçlarını giderebiliyor.