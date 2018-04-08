Sukap Projesi ile yeni içme suyu hattı yapılıyor

Gökçebağ
beldesinin içme suyu hattı Siirt
Belediye Başkan vekili ve vali yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın girişimleri sonucu yenileniyor. İller Bankası tarafından Sukap Projesi kapsamında Gökçebağ Beldesinin içme suyu hattı yenileme çalışmaları için Siirt Belediye Başkanı V. Ceyhun Dilşad Taşkın'ın girişimleri sonuç verdi. Proje ihaleye verilmiş olup, yerinde proje hazırlama çalışmaları yakın zamanda başlanılacaktır. Sukap Projesi içme suyu hattı yenileme çalışmaları için Gökçebağ Belediyesince ihalesi yapılmış olup, ihale sonucunda, proje ve ölçüm çalışmaları yerinde yapılacak ve çok kısa zamanda beldenin içme suyu hattı yenilenmiş olacak.