Tillo dev projelerle daha da güzelleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı İdham Aydın ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. İki buçuk yıl önce yapılan ara seçimle göreve geldiklerini belirten Aydın, "Ekibimizle birlikte yaptığımız ilk meclis toplantımızda, Tillo'nun büyüklüğüne yakışmayan, Tillo'nun hak etmediği yerde olmadığını gördük. Tillo'da su, alt yapı yoktu. Belediye hizmet binası çok kötü bir durumdaydı. Belediyemize ait hizmet aracı yoktu. İlçemize 400 bin ziyaretçi gelmesine rağmen bizim ziyaretçileri parka oturtacağımız parkımız yoktu. Bir otelimiz, konuk evimiz yoktu. Tillo'yu doğalgaz, altyapı ve su sorunu olmayan bir ilçe haline getirdi" dedi.Başkan Aydın, "Tillo'nun marka ismiyle bunları yapabileceğimize inandık. Öncelikle Tillo'ya yakışır belediye hizmet binası yapacağız. Belediyemize 14 yeni hizmet aracı kazandırdık. İlçemizin acil bir şekilde parklara ihtiyacı vardı. 410 dönüm üzerine 'tabiat parkı' yapıyoruz. Lokanta, kafeterya, satış ve teşhir büfeleri, kamelyalar, barbeküler, mescit, yürüyüş yolları, içerisinde barındıran tabiat parkını en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Onun yanı başında 'Kaletül Üstat' dediğimiz bölgede 100 dönüm üzerinde güzel bir piknik alanı yaptık. Bunun içinde bisiklet ve koşu yolunun ihalesini yaptık. Şimdi gençlerimize yönelik bir kapalı spor kompleksi yapıyoruz. Bölgede olmayan bir halı saha inşa ediyoruz. İçerisinde halı saha, basketbol, voleybol, tenis alanı olacak şekilde kapalı bir spor kompleksi olacak" dedi.Aydın, "İlçemizde fıstıkçılığı geliştirmek için 4 bin 200 dönüm üzerinde 150 bin adet fıstık ağacı diktik. Fıstıklar 3 yaşına geldiği zaman 49 yıllığına bakım ve ürün takası karşılığında vatandaşlarımıza vereceğiz. İşsizliği en aşağı seviyeye indireceğiz. Tillo, Türkiye'nin cazibe merkezi olmaya aday bir numaralı ilçemizdir" diye konuştu.