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nihayet doğalgaza kavuştu

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Tillo nihayet doğalgaza kavuştu
TİLLO Belediyesi yaptığı girşimlerle ilçeyi doğalgaza kavuşturdu. Belediye Başkanı İdham Aydın, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve başladığında 'ya doğalgaz getirmenin hayalini kurduğunu söyleyerek, "İlçemize doğalgaz getirmek için girişimlerimiz oldu. Enerji Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Gökçebağ'dan Tillo'ya 14 kilometre doğalgaz hattı çekerek ilçemizi doğalgaza kavuşturduk. Hemşehrilerimin doğalgaz geldiği andaki mutluluğunu görünce onlardan daha çok mutlu oldum" dedi.
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Tillo nihayet doğalgaza kavuştu
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