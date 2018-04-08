Tillo nihayet doğalgaza kavuştu

TİLLO
Belediyesi yaptığı girşimlerle ilçeyi doğalgaza kavuşturdu. Belediye Başkanı İdham Aydın, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve başladığında Tillo
'ya doğalgaz getirmenin hayalini kurduğunu söyleyerek, "İlçemize doğalgaz getirmek için girişimlerimiz oldu. Enerji Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Gökçebağ'dan Tillo'ya 14 kilometre doğalgaz hattı çekerek ilçemizi doğalgaza kavuşturduk. Hemşehrilerimin doğalgaz geldiği andaki mutluluğunu görünce onlardan daha çok mutlu oldum" dedi.