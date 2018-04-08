Veysel Karani’de dönüşüm sürüyor

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Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Hazretlerinin türbesine ve kabrine ev sahipliği Veysel Karani Beldesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde sona doğru gelindi. Veysel Karani Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alan çok kötü ve harabe durumdaydı. Belediyenin girişimleri ile TOKİ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. 55 konut, 145 dükkân ve 2 müştemilat inşaatları yüzde 75 seviyeye geldi. Projenin 2018 yılı Mayıs Ayı içerisinde tamamlanması ile birlikte Veysel Karani Hazretlerinin türbesi modern ve kendine yakışır bir hale gelecektir.Baykan ilçesinin Veysel Karani Hz. Türbesi'ne ev sahipliği yapan Veysel Karani beldesinde de yollar genişletilip parke taşı ile döşeniyor. Türbenin beldede bulunmasından dolayı ziyaretçi akınına uğrayan Veysel Karani beldesinde belediye çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türbe ziyaretine gelen vatandaşlar, beldede büyük değişimin yapıldığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. Baykan Belediye Başkanı ve Kaymakam Cuma Çotu, "Beldemizin imar işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, planda var olan yolların açılması ve kilit parke taşı ile kaplanması işi devam etmektedir. Böylece hem belde içi yollar genişletilmekte, hem de ara sokaklar dâhil kilit taşı ile kaplanmaktadır. Bir yıldır yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 40 bin metre kare kilit taşı döşenmiştir" dedi.