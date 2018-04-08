Yeni itfaiye hizmet binası yapılıyor

İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle, Siirt
Belediyesi daha modern itfaiye binası için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın girişimiyle, Barış Mahallesi Eruh yolu Caddesi üzerinde bulunan bin 629 metrekarelik alanda itfaiye binası inşa edilecek. Kent merkezinde yapılacak olan yeni itfaiye hizmet binası daha modern ve isteklere cevap vereceği olacağı bildirildi. İtfaiye hizmet binası, bin 629 metrekare üzerine 2 katlı, 6 adet merdivenli araç kapasiteli, spor salonu, eğitim salonu, personel odaları olacak şekilde tasarlandı.