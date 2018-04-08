Yeni projeler tüm hızıyla sürüyor

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Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, 2018'de yapılacak projelerle Eruh'un görünümün büyük bir oranda değişeceğini söyledi. Dayanç, "Yapmış olduğumuz kamuoyu yoklamalarında belediyemizin çalışmaları konusunda yüzde 90'lara varan bir memnuniyet müşahede ediyoruz" dedi. 'Bu da çok şükür ki doğru çizgide ilerlediğimizi, Eruhlu hemşerilerimizin gönlünde yer ettiğimizi ve ilçemizde devlet millet kaynaşmasının üst seviyelere çıktığını gösteriyor' diyen Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, "Net bir şekilde söyleyebiliriz ki Belediyecilik anlamında Eruh'ta güzellikler yaşanıyor, Eruhlu hemşerilerimizin yüzü gülüyor ve bu güzellikler hep birlikte yaşanmaya devam edecektir" dediBazı projelerden örnekler veren Dayanç, "Şehir Meydanı ve üç ana caddede sokak sağlıklaştırma, cephe giydirme ve peyzaj çalışmaları yaptık. Beş adet çocuk ve aile parkı ile 50 bin metrekare alan üzerinde mesire alanı ve şehitlik anıtı düzenlemesi gerçekleştirdik. İlçe otogarı inşaatının yanı sıra yaklaşık 50 bin metrekare kilitli parke taşı uygulaması, 10 kilometrenin üzerinde imar yolu genişletmesi ve sanat yapıları, 8 okulun bakım onarım ve çevre düzenlemesini yaptık. Çarşı Camisi restorasyonu, kapalı pazar yeri inşası, taziye evi yapımı. 3 adet çok amaçlı spor sahası da hizmetlerimiz arasında. Ayrıca içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ek tesis ve iyileştirmeleri ile 15.5 km şehir içi sıcak asfalt uygulaması yaptık. Makine ve araç parkının komple yenilenmesi, Sürekli Eğitim Merkezi kurulması ile kent estetiğine yönelik birçok çalışmayı sayabiliriz. Ayrıca Bilim Merkezi, Kültür Park projesi ve Eruh Belediyesi Kültür Sanat Evi Projesi de 2018 yılı yatırım programında değerlendirilecektir" dedi.Başkan Dayanç, "Tüm bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen hükümetimize şükranlarımızı sunarken, katkılarından dolayı kardeş belediyelerimize (Bursa Büyükşehir ve Yıldırım), yatırımcı kuruluşlarımıza, destek olan Eruhlu hemşerilerimize, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.