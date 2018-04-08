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Yeraltı konteynırları yaygınlaşıyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Yeraltı konteynırları yaygınlaşıyor
SİİRT Belediyesi, daha temiz ve modern bir kent için yeraltı çöp konteynırı uygulamasını yaygınlaştırıyor. 'te 70 adet yeraltı çöp konteynırının montajı Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kent genelinde 70 adet çöp konteynırı yerleştirilmesi planlanıyor. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatı ile il merkezinde başlayan modern yer altı çöp konteynırı sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında izole ederek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirliliği de tamamen ortadan kaldırıyor.
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Yeraltı konteynırları yaygınlaşıyor
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