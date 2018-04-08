Yollar yenileniyor Kurtalan nefes alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, ilçede gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının ardından yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Başlatılan yol yenilme çalışmalarıyla ilçe merkezindeki ulaşımı hem kolaylaştıran hem de modern yolları vatandaşla buluşturan Kurtalan Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan tüm yolları sıcak asfaltla yeniliyor. Dar sokaklar ise kilit parke taşının döşenmesiyle yenileniyor.İlçenin yeni bir çehreye kavuştuğu ve hızla ilerleyen üst yapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, "Kurtalan'ı gelişime müsait, insana ve çevreye duyarlı, marka bir şehir konumuna getirme anlayışıyla hayata geçirdiğimiz alt yapı projesi ardından başlattığımız üst yapı projesi kapsamında cadde ve sokaklarımızı birer birer yeniliyoruz. Yolları sıcak asfalt ile yeniliyor, gerekli yerlerde yeni yollar açıyoruz. Kaliteli ve kalıcı hizmetler sunuyoruz.. Vatandaşlarımızı çamurdan kurtarıyor ve modern yollara kavuşturuyoruz. Üst yapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz rahat bir nefes alacak. Vatandaşlarımız daha önce ilçe merkezinde ulaşım açısından yaşadıkları sorunları yaşamayacak" dedi.Alt yapı ve üst yapının tamamlanmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını belirten vatandaşlar, "Yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. İlçemizde alt yap yoktu yıllardır büyük sıkıntı çekiyorduk belediyemiz büyük bir projeyle ilçemizi alt yapıya kavuşturdu. Şimdi yollarımız yenileniyor, daha önce bu yollar sıcak asfalt görmedi. İlçemiz hizmet konusunda hak ettiği yere geliyor. Çalışmalardan dolayı belediyemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.