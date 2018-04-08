Yollara sıcak asfalt sokaklara parke taşı

Siirt
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin çehresini değiştirmek adına belirlenen program çerçevesinde, kent genelindeki cadde ve sokaklarda asfalt, kilit parke ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. DÖRT AYRI EKİP
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurulan dört ayrı ekiple kilit parke döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol yapım ve onarım çalışmaları birçok noktada eş zamanlı olarak sürerken, toplamda 150 bin metrekarelik alana kilit parke döşeme ve öncesi söküm işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar esnasında esnaf ve vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Fen İşleri Yetkilileri, hiçbir sorunun yaşanmaması için vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirdiklerini vurguladı. BAŞKANDAN YAKIN TAKİP
Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ise çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Taşkın, Barış Mahallesi eski Kadın Doğum Hastanesi civarından tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Gökçebağ beldesi yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Taşkın bir süre asfalt döküm makinesi kullandı, daha sonra işçiler ile sohbet etti. HER NOKTADA ÇALIŞMA
Taşkın, "Belediyemiz bir yandan temizlik, bir yandan alt yapı ve üst yapı, park bahçe düzenleme ve temizliğinin yanı sıra, Vatandaşlarımızın kullanımı için şehrimizin her noktasında asfalt ve parke döşeme çalışmaları yapıyoruz. Barış Mahallesi ve Gökçebağ beldesinde başlattığımız asfalt çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Kısa süre içerisinde mahallelerimizde ki çalışmaların tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunacağız" dedi. HALKTAN TEŞEKKÜR
Parke ve kaldırım çalışmalarını yerinde incelemek ve cadde esnaflarını ziyaret etmek amacıyla, Hz. Fakirullah Caddesi'ni gezen Başkan Taşkın buradaki esnaflarla sohbet etti. Esnafıyla bir araya gelen Taşkın, yapılan kaldırım ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi ve esnafa yapılan çalışmalardan dolayı memnun olup olmadıklarını sordu. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirten esnaf ve mahalle sakinleri Başkan Taşkın'a teşekkür etti.