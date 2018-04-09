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Arkadaşının evinde ölü bulundu

’da 20 yaşındaki bir genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:35
Arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay, Canik ilçesi Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceyi arkadaşında geçirdiği öğrenilen 20 yaşındaki , sabah saatlerinde arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. Yanak'ın nefes almadığını anlayan genç, polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mikail Yanak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin cenazesi otopsiye alındı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Arkadaşının evinde ölü bulundu
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