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Belediye sineması kültürel etkinliklerde kullanılacak

'ta belediye sineması tekrar belediyeye iade edildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:08
Belediye sineması kültürel etkinliklerde kullanılacak

Belediye tarafından tadilat yaptırılan sinema Mayıs ayının sonunda bitirilerek tiyatro, Türk halk müziği, Türk sanat müziği çalışmalarında ve çocukların sosyal kültürel etkinliklerinde kullanılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi; "Zonguldak Belediye Sineması'nın ilimize kazandırılması ve ilgilidir. Belediye sinemasının şehre kazandırılması ile ilgili bu anlamda girişimlerimizi yapmıştık. Geri dönüşümü sağladık, sivil toplum örgütleri de bu konu üzerinde çok duruyorlar. Mayıs ayının sonuna kadar çalışmaları tamamlayıp tamamlamayı hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili şifre talimatlarımızı verdik. İnşallah Belediye Sineması'nı Mayıs ayı sonunda etkinliklerimiz için kazandıracağız. 0 - 6 yaş grubundan yetişkinlere kadar eğitimler veriyoruz. Bu anlamda iyi bir kazanım oldu diye düşünüyorum. Tiyatrolarımız, Türk halk müziğimiz, Türk sanat müziğimiz çalışmaları ve çocukların sosyal kültürel etkinlikleri burada halka sunacağız."

Ardından Başkan Akdemir, Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Belediye Sineması'nın içerisini gezerek yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

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Belediye sineması kültürel etkinliklerde kullanılacak
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