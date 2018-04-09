Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Büyükşehir’den robotik kodlama proje yarışması

Büyükşehir’den robotik kodlama proje yarışması

Büyükşehir Belediyesi, ülke genelindeki teknolojik gelişmelere yeni bir vizyon kazandıracak projeye start verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:46
Büyükşehir’den robotik kodlama proje yarışması

Kodlama ve robotik eğitim konusunda genç dâhilerin keşfedilmesini sağlayacak olan Robotik Kodlama Proje Yarışması'nın protokolü Büyükşehir Belediyesi ile Müdürlüğü arasında imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, söz konusu projenin protokolünü imzalayarak, bu bilimsel çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemizin kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olan A.Ş. tarafından hazırlanan bu projeyle ortaokul öğrencileri arasında yeni yetenekleri ve genç dâhileri keşfedeceğiz. Kodlama ve robotik eğitim konusunda yeni bir çığır açacak olan projemiz 3 etaptan oluşuyor. 10-14 yaş arası çocukları kapsayan yarışmada, tematik, bilimsel ve süreç odaklı çalışan ve üretebilen bir gençlik amaçlıyoruz. Çağın en önemli teknolojik gelişmelerinden birisi olan kodlama konusunda Erzurumlu gençlerimizi eğiterek bu alandaki eksikliği de gidermiş olacağız" dedi.

Başkan Sekmen, ilerleyen süreçte robotik kodlamayla ilgili yaz okulunun da açılacağını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir’den robotik kodlama proje yarışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN