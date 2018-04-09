Büyükşehir’den robotik kodlama proje yarışması

Kodlama ve robotik eğitim konusunda genç dâhilerin keşfedilmesini sağlayacak olan Robotik Kodlama Proje Yarışması'nın protokolü Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, söz konusu projenin protokolünü imzalayarak, bu bilimsel çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemizin kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olan Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan bu projeyle ortaokul öğrencileri arasında yeni yetenekleri ve genç dâhileri keşfedeceğiz. Kodlama ve robotik eğitim konusunda yeni bir çığır açacak olan projemiz 3 etaptan oluşuyor. 10-14 yaş arası çocukları kapsayan yarışmada, tematik, bilimsel ve süreç odaklı çalışan ve üretebilen bir gençlik amaçlıyoruz. Çağın en önemli teknolojik gelişmelerinden birisi olan kodlama konusunda Erzurumlu gençlerimizi eğiterek bu alandaki eksikliği de gidermiş olacağız" dedi.

Başkan Sekmen, ilerleyen süreçte robotik kodlamayla ilgili yaz okulunun da açılacağını ifade etti.

