Devrek'te çalışmalar dört bir yandan sürüyor

Devrek Belediyesi, "Daha yaşanabilir bir Devrek" sloganıyla için ilçede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yapılan çalışmalara büyük önem veren Belediye Başkanı Mustafa Semerci, çalışmaları yakından takip ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alt yapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı sokak ve bölgelerin üst yapılarını yeniliyor. İçme suyu, doğalgaz, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik gibi alt yapı çalışmaları dolayısıyla zarar gören parke yollar ve kullanışsız hale gelen kaldırımlar belediye ekiplerince yeniden yapılıyor. Sokaklar bir yandan hem daha güzel bir görünüme kavuşurken bir yandan da kalıcı ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşuyor. Belediye ekipleri tarafından İnönü Caddesi'nde yer alan bağlantı yollarında yapılan üst yapı yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Ayrıca geçen günlerde sıcak asfalt çalışması yapılan Ankara Caddesi'nin kaldırımları yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Alt yapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Eski Mahalle Osmanşahlar Sokak ile Yeni Mahalle 607 Nolu Sokak'ın üst yapıları yenilenecek. Bu sokakların uzun yıllar önce yapılan, içme suyu, doğalgaz, yağmur suyu, elektrik gibi alt yapı çalışmaları dolayısıyla tahrip olarak kullanışsız hale gelen parke yolları belediye ekiplerince sökülmeye başlandı.

Su İşleri ekipleri ilçede yaptığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni Terminal karşısı ile yeni jandarma karakolu arasında bulunan alanda Devrek-Zonguldak karayoluna zarar vermeden içme suyu yatay sondaj çalışması yapıldı. Ağalar Mahallesi Kooperatif evleri bölgesi ve civarı ile TOKİ bölgesine giden içme suyu ana hattı için yapılan yatay sondaj ile asfalt yolun altından uzun ömürlü 355'lik ve 110'luk polietilen borular geçirildi. Yapımı devam eden Devrek Irmağı Islah Projesiyle birlikte Devrek'in yeni yerleşim bölgesi olacak olan Dedeoğlu bölgesinde TOKİ de dahil Devrek Meslek Yüksekokulu'na kadar yapılacak binaların su problemi bu çalışmayla çözülüyor. Su konusunda hem ilçenin olumsuzlukları gideriliyor hem de ilçenin geleceği inşa ediliyor.

Devrek Belediyesi, Egemenlik Mesire Alanı'nda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalara büyük önem veren Belediye Başkanı Mustafa Semerci, çalışmaları yakından takip etti. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Semerci'ye teşekkür ettiler.