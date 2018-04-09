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Eğirdir’li Yelkencilerden başarı

cileri içleye madalyalarla döndüler.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:06
Eğirdir’li Yelkencilerden başarı

Muğla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Faaliyet Programında yer alan Hareketli Salma 3. Ayak Yelken Yarışları Göcek'te yapıldı. 10 kulübün 84 sporcu ile katıldığı yarışlar sonunda dereceye giren küçük yelkencilere madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Göcek Yat Kulübü ev sahipliğinde yapılan yarışlara katılan Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar alarak 4 madalya ile ilçeye döndüler. Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcusu Aybars Kaya, Optimist Junior sınıfında 1'nci olurken, genel sıralamada da 2'nci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yaş grubunda yarışan sporcumuz Zeliha Sevde Varol da 3'ncülük madalyası kazandı. Laser 4.7'de yarışan Ali Lök ise son güne kadar 2'nci sırada iken rahatsızlanınca son yarışlarda geride kaldı ve 5'ncilik madalyası aldı.

Yelken İl Temsilcisi ve Eğirdir Belediyespor Yelken takımı Antrenörü Şeref Ağartan, "Özveriyle yarışan tüm yelkencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Devamını diliyorum" dedi.

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Eğirdir’li Yelkencilerden başarı
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