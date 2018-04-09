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"Emeğin Mirası" sergileniyor

Kömür Havzasında bulunan çeşitli müesseselerden yıllar içinde toplanan ve ocaklarda kullanılan madencilik malzemeleri sergide buluşacak.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:56
Emeğin Mirası sergileniyor

Maden Müzesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan sergi 10 Nisan Salı günü saat 14.00'de Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak. "Emeğin Mirası" isimli sergide kömür madenciliğinde eskiden kullanılmış eserlerin yanı sıra jeolojik anlamda MTA'nın yöre civarından sağladığı mineral taşlar ve 'nde sergilenen müze ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gören "Madenci Teyfik" heykeli ise serginin en çarpıcı yapıtı olarak ziyaretçiler ile buluşacak.

Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi katkı sağlayacak.

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"Emeğin Mirası" sergileniyor
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