"Emeğin Mirası" sergileniyor

Zonguldak Maden Müzesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan sergi 10 Nisan Salı günü saat 14.00'de Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak. "Emeğin Mirası" isimli sergide kömür madenciliğinde eskiden kullanılmış eserlerin yanı sıra jeolojik anlamda MTA'nın yöre civarından sağladığı mineral taşlar ve Zonguldak Maden Müzesi'nde sergilenen müze ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gören "Madenci Teyfik" heykeli ise serginin en çarpıcı yapıtı olarak ziyaretçiler ile buluşacak.

Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi katkı sağlayacak.

