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Kamyonet ağaca takıldı

'ta meydana gelen trafik sında yüksek tenteli bir kamyonet yol kenarında bulunan ağacın dalına çarptı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:40
Kamyonet ağaca takıldı

Edinilen bilgiye göre; Ulu Cami istikametinden Dülgeroğlu Oteli istikametine süratli bir şekilde gitmekte olan Süleyman Küçük yönetimindeki 43 ES 155 plakalı kamyonet otopark çıkışında park eden 34 BAK 254 plakalı aracın yanından geçmek isterken kaldırımda bulunan ağacın yola doğru eğilen dalına çarptı, kamyonet çarpmanın etkisiyle yan yattı. da can kaybı ve yaralanma yaşanmazken kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak, araçları Hisarkapı Uluyolu'na yönlendirdi.

Civardaki esnaflar kaza anında çıkan sesten ve sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu sanarak dükkanlarından dışarı fırladı. Ağaç yüzünden burada 20 den fazla kaza meydana geldiğini iddia eden esnaflar, araç parklarının da uygunsuz olmasının kazalara zemin hazırladığını ileri sürdü.

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Kamyonet ağaca takıldı
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