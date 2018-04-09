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’deki öğretmenlere seminer

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Merkezi tarafından ’deki öğretmen ve idarecilere Aile Sosyal Destek Programı () ve sosyal hizmet merkezlerinin hizmet modelleri hakkında seminer verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 11:10
Muradiye’deki öğretmenlere seminer

Kuruluş müdürü Mehmet Selim Yanar'ın da katıldığı eğitim, ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapıldı. Sosyolog Erkan Bayram, Sosyolog Songül Yıldız ve Sosyal Çalışmacı Bayram Tan tarafından verilen seminerde; ' nedir? Amacı, vizyonu, temel görevleri ve sahada karşılaşılan problemler ile ŞÖNİM, kadın konuk evi, huzurevinin işlevleri, Alo 183 Sosyal Destek Hattının amacı, evde bakım hizmeti nedir? Kimlere verilebilir, şartlarını ve engelli kimlik kartı, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ve merkezlerinin hizmet alanı ve işleyişi' hakkında genel tanıtım yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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Muradiye’deki öğretmenlere seminer
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