Muradiye’deki öğretmenlere seminer

Kuruluş müdürü Mehmet Selim Yanar'ın da katıldığı eğitim, Muradiye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapıldı. Sosyolog Erkan Bayram, Sosyolog Songül Yıldız ve Sosyal Çalışmacı Bayram Tan tarafından verilen seminerde; 'ASDEP nedir? Amacı, vizyonu, temel görevleri ve sahada karşılaşılan problemler ile ŞÖNİM, kadın konuk evi, huzurevinin işlevleri, Alo 183 Sosyal Destek Hattının amacı, evde bakım hizmeti nedir? Kimlere verilebilir, şartlarını ve engelli kimlik kartı, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ve sosyal hizmet merkezlerinin hizmet alanı ve işleyişi' hakkında genel tanıtım yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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