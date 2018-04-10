Malatya takımı badmintonda finale yükseldi

Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar ligi projesi kapsamında 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Yarı Final müsabakaları 6 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı.

19 ilden 24 takım 120 sporcunun yarıştığı birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda Malatya badminton takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 11 - 13 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı elde edilen başarıdan dolayı yazılı bir açıklama yaparak takımı tebrik etti. Fındıklı açıklamasında "ANALİG Yarı Final Baminton müsabakalarında ilimize derece ile dönen badminton sporcularımızı, antrenörümüz Nazım Denizhan'ı ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

