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takımı badmintonda finale yükseldi

’de mücadele eden badminton takımı önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:19
Malatya takımı badmintonda finale yükseldi

Spor Genel Müdürlüğü ligi projesi kapsamında 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu () Badminton Yarı Final müsabakaları 6 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı.

19 ilden 24 takım 120 sporcunun yarıştığı birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda badminton takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 11 - 13 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) katılma hakkı kazandı.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı elde edilen başarıdan dolayı yazılı bir açıklama yaparak takımı tebrik etti. Fındıklı açıklamasında "ANALİG Yarı Final Baminton müsabakalarında ilimize derece ile dönen badminton sporcularımızı, antrenörümüz Nazım Denizhan'ı ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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Malatya takımı badmintonda finale yükseldi
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