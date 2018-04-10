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lu gencin organları umut oldu

'da kontrolünü yitirdiği motosikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki 'ın karaciğeri ve iki böbreği, üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:19
Ordulu gencin organları umut oldu

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde kullandığı motosikletin kontrolünü yitirmesi sonucu düşerek ağır yaralanan , Altın ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen gencin beyin ölümü gerçekleşti.Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından Yardım'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine ve 'dan gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik operasyonla Yardım'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin konusunda duyarlı davranış sergileyerek, örnek olduğunu söyledi.Yardım'dan alınan karaciğerin Erzurum'daki bir hastaya götürüldüğünü belirten Yücesan, böbreğin birinin Trabzon'daki çocuk hastaya, diğerinin ise 'daki bir hastaya nakledileceğini aktardı.

Yücesan, ilk planlamada gencin kalp ve inin de bağışlandığını ancak Ordu'da etkili olan yoğun sis nedeniyle 'dan ekibi getirecek askeri uçağın kalkış yapamadığını kaydederek, "Kalp ve akciğerin alınması için de organizasyon yapılmıştı. Genelkurmay Başkanlığından uçak tahsisi planlandı fakat maalesef hava muhalefeti dolayısıyla sis nedeniyle uçağın Ordu'ya gelemeyeceği ortaya çıktı. Bundan dolayı da ailenin bilgisi dahilinde kalp ve akciğer naklinden vazgeçildi." diye konuştu.

"BU KARARI VERMEK ÇOK ZOR"

Baba ise oğlunun motosikletten düşerek kafasını taşa çarpıp ağır yaralandığını söyledi.

Oğlunun sevk edildiği özel hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Baba Yardım, "Bu süreçten sonra bize oğlumuzun organlarını bağışlamak düştü. Bu kararı vermek çok zor ama biz bu kararı ailemizle birlikte verdik. Çocuğumuzun organları başkalarına fayda olsun diye bu kararı aldık." dedi.

Daha önce diğer oğlunun karaciğer nakli olduğunu belirten Yardım, "Dolayısıyla bu zorlukları da çok iyi biliyorum. 8-10 yıl uğraşmıştık. O zorlukları çok iyi bildiğim için böyle bir acıya katlandım." ifadesini kullandı.

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Ordulu gencin organları umut oldu
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