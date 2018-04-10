Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden keklik satışı yapan bir kişi tespit etti. Şahsın sosyal medya hesabında ki telefon numarasını arayarak Keklik almak istediklerini belirten ve Jandarmayla verilen adrese giden ekipler, satılmak istenen 4 adet Kekliğe el koydu. Ekipleri karşısında gören ve Keklikleri satmaktan vazgeçtiğini söyleyen kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 307 TL idari, 2 bin 60 TL tazminat olmak üzere toplam 2 bin 367 TL para cezası kesti.



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