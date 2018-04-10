Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zonguldak da güzeldir; polisi de. 173. 10 Nisanımız anısına. Tökezleyelim diye inlerinde dua edenlere inat, ikmal ve kabiliyet sınavını başarıyla geçen, Batı Karadeniz bölgesinde uyuşturucu ile mücadelede bir numara olan, FETÖ ve avaneleriyle mücadelede işini hakkıyla yapan, bu yolda haktan, adaletten ve milletimize hizmetten geri durmamak üzere söz veren, Milletin yolundan, dosdoğru dimdik yürümeye devam eden bir teşkilatın başı olarak arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Daha azla daha çok iş yaptık. Daha mutluyuz daha güçlüyüz. Çizgimiz milletin çizgisi, geleceğimiz milletin geleceğidir; biliyoruz. Bize inanan, milletin davasını dava edinen bu toprakların çocukları, has evlatları Meslektaşlarım, Allah sizlere güç kuvvet versin. Enerjiniz hiç bitmesin" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kutlamalar kapsamında emniyet binasına 173 yazıldı.

