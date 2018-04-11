Düzce’de trafikte denetimler arttı

Denetim kapsamında durdurulan tankerlerde sürücü evrakları yanı sıra yangın tüpünden, tehlike anından kullanılacak eldivenlere kadar bakıldı.

Düzce D-100 karayolunda tehlikeli madde taşıyan tankerler denetlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerine yaptığı denetimlerde durdurulan tankerlerde, sürücülerin evraklarının yanı sıra, araçta bulunması gereken ikaz levhaları, takoz, uyarı işaretleri, göz durulama sıvıları, tehlike ikaz yeleği, portatif aydınlatma araçları, eldiven, koruyucu gözlükler, acil durum maskesi, kürek, kanalizasyon örtüsü olup olmadığına da bakıldı. Evrakları eksik olan sürücüler ile taşınması gereken malzemeler olmayan tanker araçlarına cezai işlem uygulandı.

