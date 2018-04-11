KBÜ’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Ön elemeleri 15 Nisan'a kadar her gün Karabük Üniversitesi Camisinde öğle namazı sonrası yapılacak olan yarışmanın finali ise 17 Nisan 2018 tarihinde, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Yarışmaya Cibuti, Çad, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Filistin, Yemen, Fas, Lübnan, Somali, Ürdün, Irak gibi 12 ülkeyi temsil eden 112 öğrenci başvuru yaptı. Ön elemelerde öğrenciler Kur'an Kerim'den ayet ve mealler okuyor. Yarışma ile ilgili duygularını aktaran uluslararası öğrencilerden Suriyeli Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Taha Elhariri çok heyecanlandığını ve heyecandan istediği gibi okuyamadığını belirtirken, Suriyeli Hafız ve Tıp bölümü öğrencisi Muhammed Kandıra daha önce bu şekildeki yarışmalara katıldığını ve güzel bir yarışma düzenlendiğini ifade etti.

Türkçe Öğretimi Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kundakçı yarışma ile ilgili şöyle konuştu:

"Uluslararası kardeşlerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak ve Kur'an bülbüllerini ortaya çıkarmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Öğrencilerimizle yarışma sayesinde samimi bir ortam elde ediyoruz. Cuma gününe kadar ön elemeleri geçen ilk on kişi finale kalacak."

