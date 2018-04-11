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Öğrencilere ‘’ eğitimi verildi

’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, okullarda eğitim seminerleri kapsamında öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Uysal, Zabıta Müdürlüğünün ‘’ eğitimi projesi kapsamında Erdemir İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:55
Öğrencilere ‘Çocuk Zabıta’ eğitimi verildi

Kdz.Ereğli Belediyesi, Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki okullarda eğitim seminerlerine devam ediyor. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zabıta Müdürlüğünün ' Eğitimi' projesi kapsamında Erdemir İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Yaşar Ciğer tarafından karşılanan Başkan Uysal, Zabıta Müdürlüğü personelinin 'Bilinçli tüketicilik, şehir yaşamı ve çevrecilik, hijyen ve sağlık' konularını içeren 'Çocuk Zabıta' seminerini öğrencilerle birlikte takip etti. Seminer sonunda öğrencilerle sohbet eden Başkan Uysal, çocukların sorularını yanıtladı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Uysal daha sonra Erdemir İlkokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek 23 Nisan hazırlıklarına destek verdi. Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, 'Çocuk Zabıta Eğitimi' kapsamında Dikmen, Kepez, İhsan Yılmaz, Kestaneci İbrahim İzmirlioğlu, Nimet, Erdemir ve Ereğli İlkokulunda toplam 830 öğrenciye seminer verdiklerini belirterek, bundan sonrada eğitimlere devam edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Yaşar Ciğer ise Kdz.Ereğli Belediyesinin çalışmalarında her zaman yanlarında olduğunu belirterek; "Başkanımız Hüseyin Uysal'a eğitime destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Öğrencilere ‘Çocuk Zabıta’ eğitimi verildi
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