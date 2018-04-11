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Öğretmenlere yönelik eğitimi ve tatbikatı

’ın Edremit ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:35
Öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen eğitimler sonrası uygulamalı olarak tatbikat yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahsedilerek öğretmenlerin bu konudaki farkındalıkları arttırıldı.

Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın tüpünün kullanımı gibi konularda da öğretmenlere bilgiler verildi.

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Öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı
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