Öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen eğitimler sonrası uygulamalı olarak tatbikat yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahsedilerek öğretmenlerin bu konudaki farkındalıkları arttırıldı.

Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın tüpünün kullanımı gibi konularda da öğretmenlere bilgiler verildi.

