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, nin isteğini yerine getirdi

si Ali Mantı, Otizmli Meryem Dua Bamja’nın (13) muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:33
Vali, otistik öğrencinin isteğini yerine getirdi

Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle kent merkezinde eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezi leri, Ali Mantı'yı ziyaret etti. Ziyarette lise öğrencisi Meryem Dua Bamja, Vali Mantı'ya muhabbet kuşunu sevdiğini ve kendisine hediye etmesini ricacı etti.

Otistik öğrenci Meryem'in bu isteğini geri çevirmeyen Vali Mantı, Meryem'i tekrar davet ederek muhabbet kuşunu kendisine hediye etti. Valinin sürprizi karşısında mutluluğunu gizlemeyen Bamja, Vali Mantı'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Vali, otistik öğrencinin isteğini yerine getirdi
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