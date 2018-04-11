Vali, otistik öğrencinin isteğini yerine getirdi

Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle kent merkezinde eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri, Vali Ali Mantı'yı ziyaret etti. Ziyarette otistik lise öğrencisi Meryem Dua Bamja, Vali Mantı'ya muhabbet kuşunu sevdiğini ve kendisine hediye etmesini ricacı etti.

Otistik öğrenci Meryem'in bu isteğini geri çevirmeyen Vali Mantı, Meryem'i tekrar davet ederek muhabbet kuşunu kendisine hediye etti. Valinin sürprizi karşısında mutluluğunu gizlemeyen Bamja, Vali Mantı'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

