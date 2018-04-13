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Anaokulu öğrencileri çilek fidesi dikti

’nun Fatsa ilçesi Hacer Yücel Anaokulunun minik öğrencileri Bolaman Mahallesi'nde bulunan çilek serasında bahçe oluşturdular, çilek fidesi diktiler.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:45
Anaokulu öğrencileri çilek fidesi dikti

Fatsa Ziraat Odası ziraat mühendisi ve tarım danışmanlarının eşlik ettiği çilek dikimi programında anaokulu öğrencileri serada çilek fidelerini toprakla buluşturdular. Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Hacer Yücel Anaokulu Müdürü Ahmet Kabacı, "Doğayı tanımayan nesiller doğaya zarar vermekte ve kıymetini bilmemektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve yok olan tarımı canlandırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz için serada oluşturduğumuz bahçede onlarla birlikte bahçeyi hazırlayarak çilek fidesi diktik. Ardından çilekleri suladık" dedi.

Sera sahibi İsa Falay isimli üretici ise etkinliğin çocuklara doğa sevgisi kazandırma noktasında faydalı olduğunu ve öğrencilerin çilek dikerek eğlendiğini kaydetti.

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Anaokulu öğrencileri çilek fidesi dikti
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