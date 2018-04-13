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Annesiz kalan yavru köpeklere zabıta şefkati

’un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, annesiz kalan yavru köpeklere sahip çıktı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:49
Annesiz kalan yavru köpeklere zabıta şefkati

İlçede yaşayan bir çocuk tarafından sokakta bularak Belediye binasına getirilen, 15 günlük oldukları için henüz gözleri açılmayan köpek yavrularına zabıta personeli sahip çıktı.

Yavru köpeklere biberonla süt veren bir zabıta üşüyen köpekleri kucağına alarak ısıttı. Zabıta personeli Hakan Karmış, "Akşam 17.00-24.00 nöbetine geldiğimizde bir çocuk köpek yavrularını getirdi. Karınlarının aç olacağını düşünerek biberon ve süt aldık. Bu gece bizim misafirimiz olacaklar sabah ise veteriner hekimimize teslim edeceğiz.'' dedi.

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Annesiz kalan yavru köpeklere zabıta şefkati
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