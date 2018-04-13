Bartın’ın turizmi konuşulacak

Bu yıl 42'incisi düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bartın Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Yönleriyle Turizm Sektörü" konulu bir panel gerçekleştirilecek.

Bartın turizmine ilgi duyan herkesin davetli olduğu etkinlik 16 Nisan Pazartesi saat 14:00'da Bartın Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.



CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ SERVİS HİZMETLERİ KONUŞULACAK

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi (İİBF) Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Karakaş'ın yöneteceği panelde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yiyecek İçecek Operasyon Müdürü Seyit Başkonak "Turizm Sektöründe Protokol Servisinin Önemi", İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bilgin "Toplumdaki Turizm Algısı Nasıl Dönüştürülür", Bartın Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çelik "Açık ve Yeşil Alanların Turizmdeki Önemi" konularında konuşacak.



BARTIN'IN TURİZMİ MASAYA YATIRILACAK

Bartın turizminin de tartışılacağı panelde İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hande Uyar Oğuz "Bartın'da Turizm Nasıl Geliştirilir", Bartın Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cihangir Kasapoğlu ise Bartın'ın nasıl etkili tanıtılabileceğine dair bilgiler verecek.