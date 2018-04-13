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Cami miniklerin cıvıl cıvıl sesleriyle doldu

’ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında öğretmenleri eşliğinde ilçenin en eski ve en büyük camisi olan Merkez Camisi’ni gezdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:15
Cami miniklerin cıvıl cıvıl sesleriyle doldu

Camide İlçe Müftüsü Hasan Kandemir, tarafından karşılanan minik öğrencilere, cami hakkında bilgi verildi. Miniklere caminin bölümlerini anlatan Müftü Hasan Kandemir, cami içerisinde bulunan mihrap, minber, kubbe ve kürsü hakkında bilgi verdi. Öğrencilere caminin yapılış tarihi hakkında da bilgi veren Müftü Kandemir, her konuda olduğu gibi dini değerlerinde çocuklara küçük yaşta anlatmanın faydalarını anlatarak, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Müftü Kandemir, minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cami gezinde öğretmen ve öğrencilerine eşlik eden Alparslan Anaokulu müdürü Elif Belge de değerler eğitimi kapsamında kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, cami gezilerinde öğrencilerine sıcak ilgi gösteren Müftü Hasan Kandemir'e teşekkür etti.

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Cami miniklerin cıvıl cıvıl sesleriyle doldu
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