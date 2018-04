Çocuklarla fidanlar birlikte büyüyecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yukarı Dana Köyü Beştepeler Mevkiinde düzenlenen ağaç dikim törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçedeki her öğrenci için 10 bin 170 fidan dikme kararı aldıklarını, daha sonra öğretmenleri de ekleyerek 11 bin fidan dikeceklerini ifade etti.

Bundan sonrada okula başlayan her öğrenci için ağaç dikmeye devam edeceklerini vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, "Bizim inancımız gereği, doğaya, çevreye saygı duymakla kendimizi mükellef sayıyoruz. İçinde yetiştiğimiz millette bu kültüre haiz bir millet. Atalarımız bulundukları her alanı yeşillendirmeye çaba göstermiştir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Atatürk Orman Çiftliğini' kurarak ağaçlandırma ve fidan dikmeye ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Son 15 yılda milyarlarca fidanı toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018-2023 Fidanlar Toprakla Buluşuyor Projesinin bir ayağını da biz burada uygulamaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Karabük Valisi Vali Kemal Çeber ise; "Sevgili Gençler; ben hepinizi ağaçları biran önce toprakla buluşturmak için çok heyecanlı görüyorum, gözleriniz cıvıl cıvıl bakıyor o yüzden çok uzatmayacağım. Çocuklar ve fidanlar büyüyor, sizler bizim için birer fidansınız. Siz ne kadar güzel büyürseniz, ne kadar güzel yetişirseniz ülkemiz o kadar güzel bir geleceğe sahip olur. Ağaçları da ne kadar güzel büyütürsek vatanımıza o kadar güzel hizmet etmiş oluruz. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım, ağaçlarımızı ve yeşili koruyalım. Bizler yüzde 71'i orman olan bir ilde yaşıyoruz ama bunu muhafaza etmemiz, korumamız lazım " dedi.

Yaz ayları yaklaştığını ve baharın geldiğini ifade eden Karabük Valisi Kemal Çeber; " Bugünden itibaren herkes doğada olacak. Geziler ve piknikler yapacağız ama çok dikkatli olacağız, büyüklerinizi ve buraya gelmeyen arkadaşlarınızı da Vali Amca böyle söyledi diye uyarın. Fidan dikmek güzel, onları yetiştirmek güzel ama bizim ilk görevimiz var olan ağaçlarımızı, ormanlarımızı ve yeşilimizi korumak. Her yerde ormancı olsa da yine birileri ormanlara çöp attığı müddetçe bunun önünü alamayız. Sizler artık birer gönüllü ormancısınız, büyüklerinizi uyarın, doğayı, ormanları ve yeşili koruyalım. Aksi takdirde ormanlara girişi yasaklamak gibi kararlar almak zorunda kalırız, buna mecbur kalmayalım. Hepimiz doğada yeşille iç içe olalım. Bugün dikeceğimiz fidanlarında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen, buraya gelen, katılan ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikimine geçti. Öğrencilerin heyecanlı ve mutlu oldukları ise gözlerden kaçmadı.