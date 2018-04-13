Kızılay Fatsa'da kan bağışı topladı

Kızılay Ordu Şubesi her hafta başında yaptığı kan toplama etkinliğini bu hafta da sürdürdü. Sahil eyvanlarında vatandaşlardan kan toplayan Kızılay ekipleri, Fatsalıların kan bağışına karşı duyarlılıklarının yüksek olduğunu söyledi.

Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Ordu Kan Bağış Merkezi ekiplerimiz, Ordu genelinde farklı alanlarda kan bağışı toplamaya devam ediyor. Kan toplama aracı ile gönüllülerden kan bağışı alan ekiplerimiz, kan ihtiyacı olanlara hayat oluyor. Öğrencilerimizde bizlere yardımcı oluyor ve vatandaşların kan vermesi konusunda bilgiler aktarıyorlar. Fatsa halkı gerçekten çok duyarlı. Her faaliyetimizde bizlere büyük destek sağlıyorlar" dedi.