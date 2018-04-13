Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Üniversite öğrencileri bahar şenliğinde stres attı

Üniversite öğrencileri bahar şenliğinde stres attı

Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen Bahar Şenliğinde üniversite öğrencileri vize sınavları sonrası stres attı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:04
Üniversite öğrencileri bahar şenliğinde stres attı

Gümenek mesire parkında yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Vize sınavları sonrasında bu etkinlik sayesinde nefes aldıklarını kaydetti. Programa katılan Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, öğrencilerle beraber spor faaliyetlerine eşlik etti. Her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Kışın kasvetinden çıkarak baharın kıpır kıpır havasına hep birlikte girmiş bulunmaktayız. Bu organizasyonu yapan Belediyemizin Gençlik Meclisine hem de onları kırmayarak gelen siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler, ülkemizin geleceği olan ve bu ülkeyi omuzlayacak ve daha yükseğe, daha güzel yerlere getirecek olan kardeşlerimizsiniz. Bizler de sizleri Tokat'ta ağırlamanın, misafir etmenin, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin enerjisinden bizler destek alıyoruz, yaptığımız veya yapacağımız işlerden sizlerin fikrini alarak daha güzeli daha doğruyu buluyoruz. Onun için ben böyle ortamları çok önemsiyorum. Allah hayırlı bir şekilde okullarınızı bitirip, mezun olmayı, hem ülkemiz için, hem devletimiz için iyi işler yapmayı sizlere nasip etsin" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite öğrencileri bahar şenliğinde stres attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN