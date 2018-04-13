Üniversite öğrencileri bahar şenliğinde stres attı

Gümenek mesire parkında yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Vize sınavları sonrasında bu etkinlik sayesinde nefes aldıklarını kaydetti. Programa katılan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, öğrencilerle beraber spor faaliyetlerine eşlik etti. Her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Kışın kasvetinden çıkarak baharın kıpır kıpır havasına hep birlikte girmiş bulunmaktayız. Bu organizasyonu yapan Belediyemizin Gençlik Meclisine hem de onları kırmayarak gelen siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler, ülkemizin geleceği olan ve bu ülkeyi omuzlayacak ve daha yükseğe, daha güzel yerlere getirecek olan kardeşlerimizsiniz. Bizler de sizleri Tokat'ta ağırlamanın, misafir etmenin, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin enerjisinden bizler destek alıyoruz, yaptığımız veya yapacağımız işlerden sizlerin fikrini alarak daha güzeli daha doğruyu buluyoruz. Onun için ben böyle ortamları çok önemsiyorum. Allah hayırlı bir şekilde okullarınızı bitirip, mezun olmayı, hem ülkemiz için, hem devletimiz için iyi işler yapmayı sizlere nasip etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU