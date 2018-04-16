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Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

'da, ambulans şoförlerine güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:26
Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında 4 ilden 'a gelen ambulans şoförleri ve ne hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafiğe kapalı alanda, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen personeli uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.

Ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenleri parkurda manevra yapıp kupaları devirmeden bitiş noktasına ulaşmak için çaba gösterdi.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, verilen eğitim hakkında bilgi vererek "Kursumuz, hem teorik hem pratik uygulama içeriyor. Teorik eğitimden sonra pratik uygulama ve sınav yapılıyor. Belirlenen bir pistte güvenli sürüş tekniğinin teorik eğitiminin pratiğe nasıl döküldüğünün test ediyoruz. Hasta güvenliği önceliğimizdir. Şu anda ki kursiyerlerimiz Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 112 acil servis personelimizdir." dedi.

Erzincan 112 Acil Servis Başhekimi Kaan Çakır da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan sağlık personeline 5 gün boyunca eğitim verdiklerini belirterek, "Amacımız ambulansı süren her şoförün hastayı bilinçli şekilde hastaneye ulaştırmasını sağlamak. Eğitimlerde, ambulans kullanan kişinin kesinlikle hız ile işinin olmadığı, ambulansı güvenli sürmesi gerektiğini anlattık.Trafikteki ambulanslara, içinde kendi hastamız varmış gibi yol vermeliyiz." dedi.

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Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi
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