Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında 4 ilden Erzincan'a gelen ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenlerine hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafiğe kapalı alanda, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 112 Acil Servis personeli uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.

Ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenleri parkurda manevra yapıp kupaları devirmeden bitiş noktasına ulaşmak için çaba gösterdi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, verilen eğitim hakkında bilgi vererek "Kursumuz, hem teorik hem pratik uygulama içeriyor. Teorik eğitimden sonra pratik uygulama ve sınav yapılıyor. Belirlenen bir pistte güvenli sürüş tekniğinin teorik eğitiminin pratiğe nasıl döküldüğünün test ediyoruz. Hasta güvenliği önceliğimizdir. Şu anda ki kursiyerlerimiz Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 112 acil servis personelimizdir." dedi.

Erzincan 112 Acil Servis Başhekimi Kaan Çakır da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan sağlık personeline 5 gün boyunca eğitim verdiklerini belirterek, "Amacımız ambulansı süren her şoförün hastayı bilinçli şekilde hastaneye ulaştırmasını sağlamak. Eğitimlerde, ambulans kullanan kişinin kesinlikle hız ile işinin olmadığı, ambulansı güvenli sürmesi gerektiğini anlattık.Trafikteki ambulanslara, içinde kendi hastamız varmış gibi yol vermeliyiz." dedi.

