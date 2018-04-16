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Büyükşehir’den i

, ilköğretim çağındaki çocuklara i veriyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:42
Büyükşehir’den trafik eğitimi

'nda özel olarak kurulan pistinde, araç ve yaya güvenliği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ulaşım ve trafik ışıkları hakkında da özel bir kursa tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı , konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Güvenli bir ulaşım amacıyla oluşturulan Trafik Projesi kapsamında Olimpiyat Park'ta Trafik Eğitim Pisti inşa ederek çocuklarımızı bu konuda eğitime tabi tutuyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen bu projede çocuklarımızda trafik bilincini de oluşturuyoruz. Proje kapsamında önce eğitime tabi tutulan çocuklarımıza sahada uygulamalı eğitimler de veriliyor.

Teorik eğitimin pratiğe dönüştüğü proje kapsamında şimdiye kadar 5 bin evladımıza trafik eğitimi verdik. Bu sene 70 okulumuzu da projeye dahil edeceğiz" dedi.

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Büyükşehir’den trafik eğitimi
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