Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve yaşanılır bir Çaldıran için başlattıkları bahar temizliği çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmaları kapsamında yüzlerce kamyon çöp toplanırken, dere yatakları da çöplerden arındırılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü; 40 kişilik ekip ve 10 araçla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün başlatmış olduğu bahar temizliği çalışmasının aralıksız devam ettiğini belirtti. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Tekin Dundar, "İki aracımız gece yarısına kadar çalışırken, kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 40 personel ve 10 iş ve temizlik aracımız aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana bin tona yakın çöp toplanarak mahallelerimiz temizlendi. Bu yıl özellikle kırsal mahallelerimize çok sayıda çöp konteyneri bırakılarak hem vatandaşlarımızın evlerinin temiz kalmasını sağladık hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunduk. Çaldıran'da bulunan dere yataklarında da gerekli temizlik çalışmalarında bulunan ekiplerimiz, ilçemizden Bendimahi Çayı'na, oradan da Van Gölü'ne akan tüm dere yataklarını da temizleyerek doğa ve Van Gölü'nün kirlenmemesine katkı sunuyor" dedi.

