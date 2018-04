Çorakdere’de bolluk aşı duası

Bolluk ve bereket olması için yapılan rahmet duası etkinlikleri havaların erken ısınması ve kuraklık nedeniyle ilçeye bağlı mahallelerde devam ediyor. İlçenin Çorakdere ve Yenidüzce Mahallelerinde yapılan duaya binlerce vatandaş katıldı. Her gün en az 3 mahallede yapılan etkinliklere bu yıl katılımın çok fazla olduğu belirtildi. Rahmet duası için birlik ve beraberlik içinde toplanan, dargınların barıştığı etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanarak dini sohbetlerle devam etti. Her yıl bol yağış ve ürünlerin bereketli olması için yapılan (Bolluk ve Bereket Duası) dua için mahalle sakinlerinin bağışlarıyla yöresel keşkek ve yahni ikramı yapıldığı belirtildi. Öğle namazından sonra, Allah rızası için cemaatle 2 rekat rahmet duası namazı kılınıp ondan sonra toplu dua yapıldı. Duaya Katılan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, duanın bolluk ve bereket getirmesi dileklerinin yanı sıra birlik beraberliğe ve toplumsal barışa, insanların kaynaşmasına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Duaya katılanlara geleneksel yemek keşkek ve yahni ikram edilirken her isteyene değişik kaplarla evlere götürerek misafirlerine ikram etmesi için dağıtıldığı belirtildi. Keşkek ve yahni ustası Emrullah Aktaş bolluk aşı duasının bol yağış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Duaya katılanlara 18 kazan keşkek ve yahni ikram edildiği açıklandı.Duaya yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.



