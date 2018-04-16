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’te ‘ ve ’ açıldı

’un ilçesinde 500 hasta ve öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki ‘Özel Empati Özel Eğitim ve ’ açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:28
Malazgirt’te ‘fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi’ açıldı

İlçenin Adalar Mahallesi'nde açılan ve nde öğrenci kayıtlarının başlandığını belirtildi. Yeni açılan rehabilitasyon merkezinde, 'te bulunmayan bedensel engelli bireylere yönelik destek programı ve işitsel engelli bireyler destek programı bulunmaktadır. Özel destek odalarında bireylere kaliteli eğitim ve hizmet sunacak olan kurumun, işitme engelliler için hazırlanmış odaları ise özel yalıtımla ve fizik tedavi odaları da günlük yaşamlarında rahat hareket etmelerini sağlayacak oyunlar ve aletlerle destekleniyor. Merkezin; bedensel, işitme, zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluklar, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal olarak becerilerini geliştirmek ve topluma daha hazır hale getirmek için eğitim vereceği bildirildi.

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Malazgirt’te ‘fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi’ açıldı
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