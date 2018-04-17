Amasya’nın geçmişine yolculuk bu albümde

Hüseyin Menç, albümde şehrin meydanları, çarşıları, anıtları ve ahşap evleri ile günümüzden 150 yıl öncesinden başlayan kısa bir yolculuğa çıkıldığını söyledi.

Amasya Belediyesi kültür yayınları arasında yer alan 320 sayfalık eserde en az 150 yıllık fotoğraflarla Hititler, Pont, Roma, Bizans ve Selçuklu gibi büyük uygarlıkların bıraktığı derin izlerin iç içe olduğu geçmişe seyahate çıkıldığını belirten Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Ne çok değişikliğin yaşandığı gibi adeta hiçbir şeyin değişmediğini ve aynen korunduğunu zannedeceğiz. Yeşilırmak, Harşena Kalesi, binlerce yıllık Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu bu korunmuşluğun simgesi gibi durmaktadır" dedi.

Özdemir, "İşte Araştırmacı Yazar Hüseyin Menç'in uzun yıllar emek vererek toparlayabildiği birbirinden kıymetli yüzlerce adetlik fotoğraf arşivinden çıkararak hazırladığı bu ilk albümü Amasya'nın geleceğine ışık tutmak üzere emanet bırakıyoruz" diye konuştu.

