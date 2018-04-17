Atakum zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

Atakum ilçesinde artan dilencilere karşı kapsamlı bir mücadele başlattıklarını söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, zabıta ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu ve dilencilere göz açtırmadığını kaydetti.

Vatandaşları duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere karşı dikkatli olmaya davet eden Zabıta Müdürü Türk, "Haksız kazanç elde edebilmek adına vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilencilere Atakum ilçesinde asla yer yok. Hemşehrilerimizin yardımseverliğini kullanarak ihtiyacı olmamasına rağmen dilenen ve bunu bir meslek haline getirenler var. Kimisinin elinde sahte sağlık raporları, kiminin de uydurma hikayeleri var. Yardımsever halkımız dilencilerin haline üzülüyor, acıyor ve cebindeki parayı paylaşıyor. Ama dilenciler, her gün binlerce insandan para alıyor ve yakaladığımız dilencilerin üzerilerinde en az bir işçinin bir aylık maaşı çıkıyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını, kesinlikle duygularının sömürülmesine izin vermemelerini istiyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar ve ekiplerin tespiti üzerine yakaladığımız dilencilere, yetkimiz çerçevesinde cezai işlem yapıyoruz" diye konuştu.

