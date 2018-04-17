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’da gönülleri fethetti

Gençlik ve , Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’’, ’da 40 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:10
Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

Gençlik ve Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen 'nin 2018 yılı faaliyet programı devam ediyor. Proje kapsamında 'ya gelen gönüllü gençler Huzurevi, Yaşlı Bakım ve ziyareti ile programa başladı. Sevgi Evi, Çocuk Evleri ve köylerde Kur'an Kursları'nda çocuklarla çeşitli aktiviteler ve köy halkı ile bir araya gelen gönüllüler, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerinin yaptı. Öte yandan gönüllü öğrenciler, kuş yemliği yapma etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı. Projenin devamında valilik ziyareti, üniversite ziyareti yanı sıra aileyi ziyaretlerini de gerçekleştirdi.

6-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen projede, toplum yararına bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti
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