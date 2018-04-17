Gürpınar’da “Destanlaşan Çanakkale” konferansı

Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, tarihimizde birçok zafer olduğunu, fakat Çanakkale Zaferi'nin çok başka bir yere sahip olduğunu anlattı. Çanakkale destanının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu aktaran Turan, "Çanakkale'nin ne olduğunu önce bu milletin her ferdinin öğrenmesi, daha sonra çocuklarına öğretmesi gerekir. Çünkü Çanakkale'yi öğrenip öğretmek bir şeref meselesidir. Vatanın yoksa; bayrağın yoktur, özgürlüğün yoktur. Çanakkale, iman dolu sineleriyle bir ve beraber olmuş bu milletin evlatlarının neler yapabileceğinin dünyaya gösterilmesidir. Ecdadımız Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatanımız için kan döktü, can verdi. Vatanı bizlere emanet etti" dedi.

Konferansa Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

