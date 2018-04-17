Kitap fuarında köy okulları için kitap topladı

Giresun'un Güce ilçesindeki köy okullarındaki kütüphanelere destek için Kitap Fuarını bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden Hüseyin Usta "Amacım ilçemizde ihtiyacı bulunan okulların kütüphanelerine destek sağlamak. Daha önce de bu tür kitap toplama kampanyası girişimlerim oldu. Burada da gönüllü yayın evlerinden bu desteği istedim. Benim amacım için bulunmaz bir fırsat oldu çünkü, yayınevleri bu kitap toplama kampanyamıza büyük ilgi gösterdi. Genç öğrencilerimize ve geleceğimize katkımız olsun diye yola çıktım. Ben kitap dilenciliği yapıyorum. Çantalarımı doldurdum, Cehalete karşı gerekli mücadele gösteremiyoruz. Bilgi olmadan bilinç olmaz. Ben gerek bu kitap fuarını ilimize gelmesine vesile olan gerekse kampanyamıza destek veren bütün yazarlarımıza ve yayınevlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kendi yazdığı dört kitapla kampanyaya destek veren Edebiyat Öğretmeni Osman Ünal ise "Fuarda amacımız her ne kadar kendi okuyucularımızla buluşmak olsa da bu tür sosyal faaliyetlere katkı sunmakta bizi mutlu ediyor. Biz de gönülden hem yazar hem de yayın evi olarak kitap toplama kampanyasına gönülden destek verdik" diye konuştu.

