Köylülerin yaz hazırlıkları

Yaz ayının yaklaşmasıyla köylerde tarlalar sürülmeye başlanıldı. Köylü vatandaşlar ağır kış şartlarını atlattıklarını belirterek, "Kış ayı bölgemiz açısından çok zor geçti. Bizler de kış şartlarından çıkarak yaz ayına hazırlık yapıyoruz" dediler.

Yaz ayı için şimdiden hazırladıklarını söyleyen Bülent Yılmaz, "Tarlalarımızı sürüyoruz ve ekinlerimizi ekeceğiz. Her türlü ürünün yetişebildiği elverişli topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların kıymetini bilen kişileriz ve ekmeğimizi topraktan çıkarıyoruz. Yaz ayını da çok sıcak geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl fındığın bol olduğunu ve gübreleme işleri ile birlikte yaz ayı öncesinde tarlaları ekin ektiklerini belirten Celal Toprak ise, "Yaz aylarında köylerimizde oluyoruz. Fındığımız olduğu için bu aylarda hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. İyi bir fındık sezonu umut ediyoruz. Ayrıca bahçelerimiz renga renk ve hafta sonları da bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.