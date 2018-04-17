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Öğrenciler ’de eğitim alıyorlar

Sümer Özel Eğitim Merkezi'nin ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa’da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” projesi devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:09
Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

Proje kapsamında öğrenciler 'de eğitim alıyorlar.

Proje, okulda eğitim görmekte olan 10 öğrencinin İngiltere'nin Dudley kentinde bulunan Dudley Kolejinde Mobilya ve Dekorasyon alanında almaları ve bu alanda yetkinliklerini artırmaları genel amacıyla hazırlandı. Öğrencilere 2 öğretmen 1 idareci refakat ediyor.

Yürütülen projenin özel amaçları ise; iş hayatını daha yakından tanımaları, çalışma hayatı ile ilgili temel yasal haklarını kavramaları, kendi yeteneklerine uygun mesleği seçebilme becerisi kazanmaları, çalışma hayatı için gerekli olan iletişim becerilerini kazanmaları ve çevreleriyle etkili iletişim kurilmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, araç gereçleri ekonomik ve işlevsel kullanma becerisini kazanmaları, temizlik ve düzen becerileri kazanmaları, iş yerinde iş ahlakı kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri, çalışma ortamında iş güvenliği kurallarını uygulayabilmeleri, toplumsal yaşama ve iş yaşamına uyum sağlayabilmeleri olarak belirlendi.

Proje kapsamında , , Birmingham, 'nin doğduğu yer olan WarwickshiredaStratford-upon-Avon öğrenciler tarafından gezildi.

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