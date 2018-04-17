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ile yaptılar

İl Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yapılan "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi" kapsamında Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:15
Puding ile resim yaptılar

Korgun ÇPL Öğretmeni Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nurdane Esen İnan tarafından geliştirilen proje kapsamında öğrenciler ile yaptı.
Ar-Ge Birimi Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, PİRSEM Projesi geldiğinde çok şaşırdığını ifade ederek şu şekilde konuştu: "AR-Ge ekibi olarak yaklaşık 6 ay kadar önce okullarda eğitimde yenilikçi yaklaşımlar seminerlerine başladığımızda bu olayın bir proje çılgınlığına dönüşeceğini niteliğin bu kadar yükseleceğini tahmin ediyor muydunuz diye sorarsanız hayır tahmin etmiyorduk. Bu süreç içerisinde Müdürlüğünde 70'in üzerinde yerel ve özgün projeyi takip etmekle sorumluyuz. Bu proje süreci içerisinde belki de bizi en çok mutlu eden konulardan birisi uzun zamandır gidemediğimiz dokunamadığımız ilçe ziyaretleri, ilçelere gitmek oldu. Ve bu ilçe ziyaretlerinde çok kıymetli genç arkadaşlarımızla tanışmak oldu. Bu okullardan en özellerinden biri tanışmaktan çok büyük bir onur duyduğumu belirtirim".

Karakuş, projeyi başarılı bulduğunu belirterek, emeği geçen idareci ve öğretmenleri kutladı.

Proje Koordinatörü Nurdane Esen İnan 2015 yılında başladığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "2015 yılından beri üzerinde çalıştığım ve kendimce pirsem tekniği adını verdiğim puding ile sebze ve meyveleri katarak oluşturduğum resim çalışması. Bugün bu serginin açılışını yaptık. Bu çalışmayı tesadüfen buldum. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çocuk sağlığı açısından çok önemli. İçerisinde hiç kimyasal yok. Yabancı madde olarak sadece tuz ekliyoruz o da renk korumak için. Çocuklarında çok severek çalıştıklarını gördüm".

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler bir süre puding ile resim yapmanın keyfini yaşadı.

Çivitçioğlu Medresesi'nde yapılan etkinliğe Korgun Belediye Başkanı Halil Öz, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan 160 eser sergilendi.

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Puding ile resim yaptılar
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