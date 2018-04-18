Bitlis’te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman ağırlar, kurum amirleri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu,2018 yatırım programında olan işlerin geldiği aşamayı değerlendireceklerini belirterek,"2018 yılının 2'inci dönem il koordinasyon kurulu toplantımız , yatırım programında olan işlerimizin geldiği aşamayı değerlendireceğiz. Mevsim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle tüm işlerimize az çok başlamış bulunuyoruz. Yatırım programında olan işlerimizin bir kez daha görüşülerek, ne aşamaya geldiği hususunu başta bölge müdürlerimiz olmak üzere dinleyeceğiz." dedi.